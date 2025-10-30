Bancs

Creand rep un premi internacional per apropar la inversió als joves amb Vesto

L'entitat ha estat reconeguda amb el guardó Silver a la innovació bancària

Entrega del premi Silver a Creand per la innovació amb Vesto

Entrega del premi Silver a Creand per la innovació amb VestoCreand Crèdit Andorrà

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Creand ha estat guardonat amb el premi Silver a la innovació bancària pels Qorus Infosys Finacle Innovation Awards, celebrats a Atenes. El reconeixement ha estat per Vesto, una fintech impulsada pel banc que busca fer la inversió més accessible a les noves generacions, segons informa l'entitat en un comunicat. 

Vesto ha estat distingida en la categoria de banca social, sostenible i responsable per l'enfocament en l’educació financera i l’estímul de l’estalvi responsable, indica Creand. L’app permet invertir des de petites quantitats, amb assessorament expert i en col·laboració amb creadors de contingut financer.

El projecte combina tecnologia, rigor financer i comunicació per acostar el món de la inversió a un públic jove. El director d’Innovació de Creand Crèdit Andorrà, Santiago de Larrea, ha destacat que el premi "reafirma el nostre objectiu d’impulsar un model de banca que combina tecnologia, coneixement i propòsit social".

tracking