Creand rep un premi internacional per apropar la inversió als joves amb Vesto
L'entitat ha estat reconeguda amb el guardó Silver a la innovació bancària
Creand ha estat guardonat amb el premi Silver a la innovació bancària pels Qorus Infosys Finacle Innovation Awards, celebrats a Atenes. El reconeixement ha estat per Vesto, una fintech impulsada pel banc que busca fer la inversió més accessible a les noves generacions, segons informa l'entitat en un comunicat.
Vesto ha estat distingida en la categoria de banca social, sostenible i responsable per l'enfocament en l’educació financera i l’estímul de l’estalvi responsable, indica Creand. L’app permet invertir des de petites quantitats, amb assessorament expert i en col·laboració amb creadors de contingut financer.
El projecte combina tecnologia, rigor financer i comunicació per acostar el món de la inversió a un públic jove. El director d’Innovació de Creand Crèdit Andorrà, Santiago de Larrea, ha destacat que el premi "reafirma el nostre objectiu d’impulsar un model de banca que combina tecnologia, coneixement i propòsit social".
