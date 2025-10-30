CONSELL DE MINISTRES

Blindatge per afavorir comitès d'empresa

La reforma legislativa rebaixa les exigències per impulsar eleccions i per constituir-los

Casal i Marsol en la roda de premsa posterior al consell de ministres.

SFGA

Andorra la Vella

El Govern ha aprovat la modificació del Codi de relacions laborals que recull l’acord previ de patronal i sindicats per impulsar la representativitat dels treballadors al si de les empreses i els convenis col·lectius, que es mantenen amb dades paupèrrimes al sector privat. Els eixos de la modificació es basen en una rebaixa de les exigències per tenir un delegat de personal o un comitè d’empresa i a reforçar el blindatge dels assalariats que assumeixin el rol de representants o que donin suport a unes eleccions per escollir-los per evitar les represàlies. La ministra Conxita Marsol va exposar els canvis en la roda de premsa posterior al consell de ministres, remarcant el paper actiu de l’administració perquè s’assolís l’acord, i l’agraïment a CEA i USdA per l’esforç fet, que és “un primer pas important de cara al diàleg social”.

La primera novetat és que totes les empreses de fins a 30 treballadors podran tenir delegat de personal –fins ara les més petites tenien la figura de l’assalariat amb mandat, que se suprimeix. A partir de 30 empleats el rol de representació el tenen els comitès d’empresa, però el nombre de treballadors necessari per constituir-los serà molt menys exigent; el mínim seran tres. També s’obren les opcions per impulsar les eleccions, les podrà promoure el mateix empresari o bé un 10% de la plantilla de l’empresa (fins ara és un 15%). Però, a més, les sol·licituds que provinguin del personal podran ser confidencials: els treballadors podran personar-se a Treball a fer la sol·licitud i el departament no en revelarà la identitat. La protecció dels treballadors d’eventuals represàlies també s’amplia, si fins ara els blindats contra acomiadaments eren els representants escollits ara també es cobreix eventuals candidats (encara que no guanyin) durant els sis mesos posteriors a l’elecció. Finalment, se suprimeix la limitació de dos mandats si no s’aconsegueix un relleu. “L’entrarem a tràmit immediatament i esperem que compleixi la finalitat que hi hagi més comitès i més convenis col·lectius”, va expressar la titular d’Economia i Treball.

LA VACUNACIÓ DE LA CABANA BOVINA, EN DUES SETMANES

El ministre d’Agricultura i portaveu del Govern va avançar ahir que la vacunació de tota la cabana bovina contra la dermatosi nodular contagiosa que està afectant explotacions de zones properes podria materialitzar-se a mitjan novembre. Guillem Casal va corroborar que no hi ha cap símptoma clínic que apunti un contagi al país i totes les mesures que s’han adoptat de manera preventiva per tal d’evitar-lo, com ara la suspensió de les fires del bestiar i les desinfeccions de tots els mitjans de transport. Ara s’està en espera de disposar de les 1.500 dosis del vaccí que permetran vacunar la pràctica totalitat del bestiar i s’ha enviat el pla de vacunació a la Comissió Europea perquè l’avali; un pas necessari en el marc del protocol veterinari que equipara Andorra a territori comunitari “en matèria de salut animal”. “La preocupació del sector ramader al voltant de la malaltia és comprensible” perquè “podria causar danys molt importants”, va admetre Casal. Per això, va afegir, la voluntat és avançar-se i poder vacunar abans que un eventual focus no arribi a zones frontereres o a territori andorrà.

  1. ESQUÍ ESCOLAR. Es reforça l’aprenentatge de la pràctica de l’esquí a la primera ensenyança amb una hora més de monitor, de manera que seran tres diàries per cadascuna de les set jornades programades.
  2. ​​CAL LLARG, INVENTARIAT. Cal Llarg de Prats i la seva era entren a l’Inventari general del patrimoni per la “rellevància històrica i cultural”. Amb aquesta mesura es reforça la protecció d’una construcció que data del segle XIX.
