CONSELL DE MINISTRES
Blindatge per afavorir comitès d’empresa
La reforma legislativa rebaixa les exigències per impulsar eleccions i per constituir-los
El Govern ha aprovat la modificació del Codi de relacions laborals que recull l’acord previ de patronal i sindicats per impulsar la representativitat dels treballadors al si de les empreses i els convenis col·lectius, que es mantenen amb dades paupèrrimes al sector privat. Els eixos de la modificació es basen en una rebaixa de les exigències per tenir un delegat de personal o un comitè d’empresa i a reforçar el blindatge dels assalariats que assumeixin el rol de representants o que donin suport a unes eleccions per escollir-los per evitar les represàlies. La ministra Conxita Marsol va exposar els canvis en la roda de premsa posterior al consell de ministres, remarcant el paper actiu de l’administració perquè s’assolís l’acord, i l’agraïment a CEA i USdA per l’esforç fet, que és “un primer pas important de cara al diàleg social”.
La primera novetat és que totes les empreses de fins a 30 treballadors podran tenir delegat de personal –fins ara les més petites tenien la figura de l’assalariat amb mandat, que se suprimeix. A partir de 30 empleats el rol de representació el tenen els comitès d’empresa, però el nombre de treballadors necessari per constituir-los serà molt menys exigent; el mínim seran tres. També s’obren les opcions per impulsar les eleccions, les podrà promoure el mateix empresari o bé un 10% de la plantilla de l’empresa (fins ara és un 15%). Però, a més, les sol·licituds que provinguin del personal podran ser confidencials: els treballadors podran personar-se a Treball a fer la sol·licitud i el departament no en revelarà la identitat. La protecció dels treballadors d’eventuals represàlies també s’amplia, si fins ara els blindats contra acomiadaments eren els representants escollits ara també es cobreix eventuals candidats (encara que no guanyin) durant els sis mesos posteriors a l’elecció. Finalment, se suprimeix la limitació de dos mandats si no s’aconsegueix un relleu. “L’entrarem a tràmit immediatament i esperem que compleixi la finalitat que hi hagi més comitès i més convenis col·lectius”, va expressar la titular d’Economia i Treball.
LA VACUNACIÓ DE LA CABANA BOVINA, EN DUES SETMANES
Més
- ESQUÍ ESCOLAR. Es reforça l’aprenentatge de la pràctica de l’esquí a la primera ensenyança amb una hora més de monitor, de manera que seran tres diàries per cadascuna de les set jornades programades.
- CAL LLARG, INVENTARIAT. Cal Llarg de Prats i la seva era entren a l’Inventari general del patrimoni per la “rellevància històrica i cultural”. Amb aquesta mesura es reforça la protecció d’una construcció que data del segle XIX.