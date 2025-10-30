Balls
Argentinos en Andorra organitza classes de tango per celebrar els 30 anys de relacions diplomàtiques
L'activitat constarà de quatre classes
L'associació Argentinos en Andorra ha presentat avui les classes de tango argentí que realitzaran els professors Juan Ignacio Sunda i Noe López. L'acte s'ha celebrat al centre cultural de la Llacuna, on s'ha explicat que el recorregut pel tango argentí constarà de 4 classes per a tots els nivells. L'activitat s'emmarca dintre de la celebració dels 30 anys de les relacions diplomàtiques entre Andorra i Argentina.