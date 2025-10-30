Jornades

Andorra participa en vuit projectes europeus del programa transfronterer POCTEFA

La iniciativa disposa d’un pressupost global de 76,9 milions d’euros

La ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, a les jornades POCTEFA

Andorra la Vella

Un total de vuit projectes europeus del programa de cooperació Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2021-2027) comptaran amb participació andorrana, segons la resolució de la seva segona convocatòria. El programa promou la col·laboració entre territoris pirinencs per fomentar la innovació, la sostenibilitat i la cohesió social, contribuint a un desenvolupament equilibrat de l’espai pirinenc.

Les iniciatives aborden àmbits com les energies renovables, la recerca científica, la salut, la formació o la gestió d’espais naturals, amb l’objectiu de construir un futur més verd i inclusiu. Els comuns d’Ordino i la Massana participen en el projecte PP3N, orientat a la protecció del Parc Pirinenc de les Tres Nacions i a la promoció d’activitats sostenibles. El Ministeri de Cultura participa en PYRÉPAT, dedicat a preservar el patrimoni comú dels Pirineus, vinculat a la candidatura a patrimoni mundial de la UNESCO.

També hi prenen part l’Associació de Gestors de Residus d’Andorra, amb CircularTexEFA, sobre la circularitat tèxtil, i la Fundació Marcel Chevalier, en SOLPYR II, centrat en la preservació dels sòls pirinencs.

El programa POCTEFA disposa d’un pressupost global de 76,9 milions d’euros i preveu encara dues convocatòries addicionals obertes a la participació andorrana.

