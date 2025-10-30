Jornades
Andorra participa en vuit projectes europeus del programa transfronterer POCTEFA
La iniciativa disposa d’un pressupost global de 76,9 milions d’euros
Un total de vuit projectes europeus del programa de cooperació Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2021-2027) comptaran amb participació andorrana, segons la resolució de la seva segona convocatòria. El programa promou la col·laboració entre territoris pirinencs per fomentar la innovació, la sostenibilitat i la cohesió social, contribuint a un desenvolupament equilibrat de l’espai pirinenc.
Les iniciatives aborden àmbits com les energies renovables, la recerca científica, la salut, la formació o la gestió d’espais naturals, amb l’objectiu de construir un futur més verd i inclusiu. Els comuns d’Ordino i la Massana participen en el projecte PP3N, orientat a la protecció del Parc Pirinenc de les Tres Nacions i a la promoció d’activitats sostenibles. El Ministeri de Cultura participa en PYRÉPAT, dedicat a preservar el patrimoni comú dels Pirineus, vinculat a la candidatura a patrimoni mundial de la UNESCO.
També hi prenen part l’Associació de Gestors de Residus d’Andorra, amb CircularTexEFA, sobre la circularitat tèxtil, i la Fundació Marcel Chevalier, en SOLPYR II, centrat en la preservació dels sòls pirinencs.
El programa POCTEFA disposa d’un pressupost global de 76,9 milions d’euros i preveu encara dues convocatòries addicionals obertes a la participació andorrana.