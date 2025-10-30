Formacions
Andorra celebra la segona Jornada sobre accessibilitat universal per conscienciar la ciutadania
La ministra d’Afers Socials, Trini Marín, donarà el tret de sortida a les 9h
La Comissió per al Foment de l’Accessibilitat organitza la segona Jornada sobre accessibilitat universal d’Andorra, que se celebrarà el 4 de novembre al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. L’objectiu és sensibilitzar la població sobre la importància de garantir entorns i serveis accessibles per a tothom.
La jornada, gratuïta i oberta al públic, requereix inscripció prèvia i comptarà amb diverses conferències i ponències d’experts en inclusió i disseny universal. L’acte s’iniciarà a les 9 h amb la participació de la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, i del president delegat de la Comissió, Miquel Llongueras.
Entre les intervencions del matí, la doctora Marta Bordas oferirà la ponència “Tothom hi guanya: l’accessibilitat com a oportunitat”, mentre que Íngrid Blanc abordarà l’accessibilitat cultural i educativa. Després d’una xerrada sobre comunicació i llengua de signes a càrrec de Pepita Cedillo, l’entitat Arquitectura sense Fronteres clourà el bloc matinal amb una reflexió sobre habitatge digne i equitat social.
A la tarda, la Fundació Nostra Senyora de Meritxell i el Grup SIFU exposaran iniciatives sobre comunicació accessible i serveis inclusius. La cloenda anirà a càrrec de Miquel Llongueras, que destacarà el compromís d’Andorra amb la igualtat d’oportunitats.