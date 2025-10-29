Successos
Reoberta la C-14 després d'un accident als Hostalets de Tost
El sinistre ha tingut lloc a les 10.50 hores i hi ha dos persones ferides en estat "menys greu"
La C-14 s'ha reobert al voltant de la una del migdia després d'un accident a l'altura dels Hostalets de Tost, segons ha informat el servei català de trànsit. El sinistre, que ha tingut lloc a les 10.50 hores, ha obligat a tallar la circulació en ambdós sentits al quilòmetre 170,6. En l'accident s'ha vist implicat un vehicle amb matrícula espanyola, i han resultat ferides dues persones en estat "menys greu", sent traslladades a l'hospital de la Seu d'Urgell, segons informa el servei català de trànsit.