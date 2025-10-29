REPORTATGE
Sindicats i amb tot en regla
Hi ha més d’un col·lectiu de funcionaris afectat per la petició del Govern de regularitzar-se que indigna l’Associació de Bombers.
Culminada la negociació salarial amb tots i cadascun dels col·lectius de funcionaris (fossin associacions o sindicats), el ministeri de Funció Pública ha revisat la situació administrativa de cada entitat i ha emplaçat aquelles en què ha trobat alguna disfunció a resoldre-la per institucionalitzar el diàleg que s’haurà de seguir mantenint els mesos que venen. Són vàries i només aquelles que encara són associació i no han fet el pas de convertir-se en sindicat i registrar-se com a tal. També s’ha informat algun sindicat que tenia algun tràmit per resoldre. La demanda la va fer pública l’Associació de Bombers (ABA) en un comunicat acusant el ministeri de desconèixer la llei i de pretendre una ingerència que esdevenia un intent de control ideològic i burocràtic. Ahir hi va insistir, després que el titular de la cartera, Marc Rossell, afirmés a l’entrevista a Diari TV que el que feien era demanar el compliment de la Llei sindical del 2018, que estableix que els que tenen dret de defensar els drets dels treballadors són els sindicats.
L’A118 està en tràmits de passar d’associació a sindicat
L’ABA va acusar el ministre de “desconeixement evident” de la legislació andorrana sobre els drets de representació dels funcionaris, exposant que la relativa a la Funció Pública reconeix el dret d’associació i de participació col·lectiva a través d’associacions o sindicats. En un nou comunicat, l’entitat va clamar que “no accepta la desinformació i el menyspreu institucional”, i va demanar al ministre que “abans de qüestionar els drets dels funcionaris, potser seria més oportú que repassés la legislació del país que administra”.
Un altre col·lectiu de representació dels bombers, l’A118, està en la mateixa situació; encara és associació. Ahir des de l’entitat van explicar que de fet abans de l’esclat de la pandèmia ja havien aprovat en assemblea fer el pas administratiu per esdevenir sindicat, però que la covid va paralitzar un tràmit que ara reprenen per tal de saltar del registre d’associacions al de sindicats. “Si així ho volen així ho tindran. El cas és representar els interessos del nostre col·lectiu”, van manifestar.