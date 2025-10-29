POLÍTICA
El PS s’oposa a la creació d’Andorra Digital, SA, per no aportar valor
El grup parlamentari socialdemòcrata ha presentat una esmena a la totalitat al projecte de llei que preveu la creació de la societat anònima Andorra Digital, SA. Els socialdemòcrates consideren que la iniciativa del Govern “no aporta cap valor afegit real”, duplica estructures i posa en risc la transparència i el control públic sobre la transformació digital del país.
Segons el PS, les funcions que es volen atribuir a la nova societat ja corresponen al departament de Transformació Digital, creat pel decret 196/2025, i alerta que “crear una societat paral·lela només serviria per buidar de contingut” aquest departament. El grup recorda que la Llei 22/2022 ja obligava el Govern a estudiar la creació d’una entitat d’aquesta mena, però que la proposta actual “arriba tard i malament”.
A més, el PS adverteix que adscriure funcionaris a la nova societat podria debilitar l’administració pública.