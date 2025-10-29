Ensenyament
L'AQUA rep el reconeixement europeu de qualitat
Segons l’agència, la inclusió a l’EQAR facilitarà el reconeixement internacional dels títols universitaris andorrans
L’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) ha estat inscrita al Registre Europeu d’Agències de Qualitat (EQAR) i reconeguda com a membre de ple dret de l’Associació Europea per a l’Assegurament de la Qualitat de l’Ensenyament Superior (ENQA).
El reconeixement es va formalitzar la setmana passada durant l’assemblea general de l’ENQA, amb el lliurament del certificat oficial al director de l’AQUA, Isaac Galobardes. Aquest doble èxit situa Andorra dins el marc europeu de confiança i cooperació en qualitat universitària.
Segons l’agència, la inclusió a l’EQAR facilitarà el reconeixement internacional dels títols universitaris andorrans, ja que valida que les institucions del país compleixen estàndards europeus de qualitat. Això permetrà als estudiants fer valer els seus títols a l’estranger i accedir amb més facilitat a estudis o oportunitats laborals fora del país.
L’adhesió també obre la porta a més mobilitat acadèmica i a noves col·laboracions internacionals, consolidant la integració del sistema universitari andorrà dins l’espai europeu d’educació superior.