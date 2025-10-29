RECONEIXEMENTS
Johannes Stroebel guanya el IX Premi Calvó Armengol
El Govern i la Barcelona School of Economics (BSE) han anunciat el guanyador del IX Premi internacional d’economia Calvó Armengol: Johannes Stroebel, professor de Finances a l’Stern School of Business de la New York University (NYU). El premi s’atorga a Stroebel per les seves contribucions pioneres a la comprensió de com les connexions socials, les creences i les interaccions modelen els resultats econòmics i financers.
Amb aquest nou reconeixement, el professor consolida la seva trajectòria investigadora, que ja ha estat distingida amb el prestigiós Fischer Black Prize de l’American Finance Association, l’Sloan Research Fellowship i la Carnegie Fellowship.
Els membres del jurat d’aquesta edició han estat els professors Antonio Cabrales (UC3M), Melissa Dell (Harvard), Benjamin Golub (Northwestern) i Joan Llull (IAE-CSIC i BSE).