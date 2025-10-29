Cultura
Govern treballa en una nova llei de drets d’autor
L'objectiu és afrontar les limitacions en la difusió artística digital
El ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha iniciat l’elaboració d’un avantprojecte de llei de drets d’autor i drets veïns que incorporarà regulacions específiques per a l’explotació digital de les obres artístiques. L’objectiu és actualitzar el marc normatiu vigent, que data del 1999, i reforçar les capacitats de representació de la Societat de Gestió Col·lectiva d’Andorra (SDADV), especialment en les negociacions amb grans plataformes digitals. Així ho ha explicat en una resposta escrita la ministra Bonell, a preguntes del conseller general de Concòrdia, Pol Bartolomé.
L'actualització s’emmarca en la voluntat del Govern de donar resposta a les limitacions detectades en l’àmbit digital, especialment pel que fa a l’ús de música amb drets d’autor en plataformes com Instagram i Facebook. Actualment, els usuaris andorrans no poden sincronitzar publicacions amb música protegida ni visualitzar continguts musicals creats en altres territoris. Tot i que aquestes restriccions no afecten, de moment, plataformes com TikTok, el ministeri considera necessari adaptar la legislació per garantir la seguretat jurídica dels creadors i facilitar la difusió de les seves obres.
Pel que fa a la professionalització del sector musical, el Govern valora positivament els resultats de la primera edició de l’ajut de 40.000 euros destinat a impulsar la projecció internacional dels artistes. El grup beneficiari ha pogut finançar gires internacionals, renovar equipament tècnic, enregistrar un nou disc i reforçar la seva estructura de gestió, a més de crear iniciatives paral·leles vinculades a la formació i la producció artística.
El ministeri també dona suport a la projecció dels artistes mitjançant convenis amb esdeveniments com el Mercat de Música Viva de Vic, la FiM Vila-seca o el concurs Sona9, així com acords amb la revista Enderrock. També es promou la presència internacional a través del Programa de diplomàcia cultural, en col·laboració amb el ministeri d’Afers Exteriors.