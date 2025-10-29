Encamp
Encamp vol construir nous serveis sanitaris a l’antiga duana del Pas de la Casa
El projecte consisteix a fer uns lavabos públics que s'ubicaran a continuació de l'edifici adjacent on hi ha l'oficina de turisme i la policia.
El comú d’Encamp ha obert la convocatòria d’un concurs públic nacional per a la redacció del projecte i la direcció d’obra de construcció de nous serveis sanitaris a la zona de l’antiga duana del Pas de la Casa, segons recull l’edicte publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). La iniciativa ja estava prevista dins el pressupost de la corporació per aquest 2025.
El projecte consisteix a fer uns lavabos públics que s'ubicaran a continuació de l'edifici adjacent on hi ha l'oficina de turisme i la policia. L'objectiu és donar un servei als ciutadans, els visitants i els usuaris del transport públic, ja que a tocar hi ha una parada de bus. Fins ara, la zona disposava únicament d’uns policlins provisionals que prestaven aquest servei.
Les propostes es podran presentar fins al dia 11 de desembre del 2025, abans de les 17 h, i s’hauran de tramitar exclusivament per mitjà de la mateixa plataforma telemàtica. L’obertura de plecs està prevista pel 16 de desembre, a les 10 h, també de manera telemàtica.