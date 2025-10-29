REPORTATGE
Els de Sau, a la gran pantalla
La cinta és més que un homenatge i el film vol traslladar a la gran pantalla la història del grup fundat per Pep Sala i Carles Sabater, que es va consolidar com una llegenda del rock català.
Els llums s’apaguen, l’equip manté el silenci, els objectius de les càmeres enfoquen i: “Acció!” En Guim encén la cigarreta falsa començant a parlar i a moure’s de la mateixa manera que ho va fer en el seu moment Carles Sabater durant l’entrevista a la televisió andorrana. “Tu has d’actuar com un personatge que ha existit, és el que espera la gent de tu, però també ho has de fer orgànic i hi ha dificultat per saber fins on ho limites o fins on vius tu el personatge”, diu Guim Puig, qui interpreta Carles Sabater al biopic Els de Sau. Aquest és el primer film llarg de la directora i guionista Elisabet Terri: “La mort d’en Carles em va impactar molt i jo volia fer un projecte que em toqués el cor i on la música fos el fil conductor dels personatges.” La de Sau és una història que molts catalans coneixen i aquest biopic vol presentar-la a la pantalla gran de la manera més fidel possible, cosa que ha estat tot un repte per als seus integrants. “Jo tinc la doble dificultat d’interpretar algú que està viu, interpretar algú que la gent coneix, però agraeixo que en Pep em donés suport i que m’hagi intentat ajudar en tot el que he necessitat”, explica en Pol Monen, que interpreta el paper de Pep Sala. “Em vesteixo amb la roba real d’en Carles i em va a la mida, i em sento com la Ventafocs, el paper em va a la mida. Però també em pregunto si ell estaria content o no de la meva feina”, afegeix en Guim.
Tant la direcció com els actors admeten sentir-se molt implicats en el projecte gràcies al fet que la música de Sau va formar part de les seves vides, un element que els resulta molt motivador. “Està resultant un projecte molt gratificant perquè aquest grup sempre m’ha agradat i crec que l’esforç que hi ha implicat es veu molt recompensat, perquè l’al·licient principal és que estic fent una pel·lícula d’un grup que m’agrada. Crec que si no fos així no podria posar l’esforç que estic dedicant”, assegura en Pol.
El procés de rodatge, segons els mateixos integrants, ha estat molt positiu. Un dels reptes més enllà de la interpretació va ser gravar en els llocs reals on van estar els integrants de Sau, tot i que també recreen alguns dels escenaris. Aquí, a Andorra, encara queden unes quantes escenes per gravar, entre les quals els inicis d’en Carles tocant en un pub d’Anglaterra i al coll de la Botella, on el grup es va inspirar per escriure algunes cançons quan venia de càmping. En Guim afirma el següent: “Les escenes que hi ha aquí de la pel·li són molt importants per als personatges.” Agraeixen el suport del Govern d’Andorra, el SDADV, i els patrocinis dels comuns d’Escaldes i la Massana durant la seva estada al Principat. També agraeixen la facilitat que els membres de Sau, especialment en Pep Sala, van posar al moment de crear la pel·lícula i la seva participació. “No és un projecte que necessita el grup com a tal, l’Elisabet volia fer aquesta pel·lícula i va anar a buscar el grup i ens han deixat fer molt i ens han fet molt costat. En Pep s’ha involucrat molt en la part musical de la pel·lícula”, confirma en Pol.
Els integrants tenen bones expectatives amb el film, que s’espera que s’estreni l’any vinent, ja que es tracta, segons l’Elisabet Terri, “d’una pel·lícula que explicarà la història del grup d’amics que eren en Carles Sabater, en Pep Sala i en Joan Capdevila, parlem d’un grup de música, de recerca de somnis i d’amics”. Els de Sau explica una història ja coneguda pels fanàtics del grup i tot l’equip darrere el film desitja que el públic pugui gaudir tant com ells ho han fet. “La gent jove ja no escolta rock català perquè la moda ja ha passat, espero que amb aquesta pel·lícula torni a escoltar-se una mica. Crec que a Catalunya tenim pocs mites i els hem de cuidar.” “Estic feliç d’estar en aquest projecte, m’agrada la història, el guió, i espero que a la gent li agradi tant com a mi”, diuen en Guim i en Pol.