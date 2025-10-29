Educació
Els alumnes de primera ensenyança tindran una hora més d'esquí escolar
Els escolars faran 21 hores, repartides en 7 jornades
El consell de ministres ha aprovat avui una modificació del reglament de l’esquí escolar que amplia de dues a tres hores diàries el monitoratge a la primera ensenyança. Els alumnes passaran així a fer 21 hores d’esquí, repartides en 7 jornades, sota la supervisió de tècnics titulats, tal com ha anunciat el ministre portaveu, Guillem Casal.
La mesura, impulsada pel ministre d’Educació, Ladislau Baró, "busca millorar la qualitat de l’ensenyament, la seguretat i la progressió pedagògica dels infants, tot garantint una atenció més personalitzada", ha explicat Casal.
El nou text també introdueix ajustos organitzatius i de seguretat, manté l’ús obligatori de casc i protector d’esquena, i estableix criteris més clars sobre la presència mínima d’acompanyants a la segona ensenyança.
Cal Llarg de Prats s’incorpora a l’inventari de patrimoni
Cal Llarg de Prats, a Canillo, s'ha incorporat a l'inventari general del patrimoni cultural com a bé immoble de rellevància històrica i cultural. La mesure, impulsada pel ministeri de Cultura, "reforça la protecció legal del conjunt i en garanteix la conservació futura", ha explicat Casal.
Cal Llarg, construït al segle XIX, és un exemple ben conservat d’arquitectura vernacular andorrana, amb elements com un forn, pastador i mallador. El seu bon estat i l’escassa transformació al llarg del temps n’han motivat la protecció.
L’edifici ja ha rebut subvencions per a la seva conservació dins les línies d’ajut del departament de Patrimoni Cultural, que ha destinat més de dos milions d’euros a preservar béns immobles i mobles arreu del país.