Dos agents del TEDAX participen a Praga en unes jornades europees sobre desactivació d’explosius
És el tercer any que la policia participa en aquesta iniciativa organitzada per l'Europol
Dos agents del grup TEDAX-NRBQ de la policia han participat aquest octubre a la European Explosive Ordnance Disposal Network (EEOD), unes jornades internacionals sobre desactivació d’artefactes explosius organitzades per Europol i celebrades a Praga.
La trobada, de quatre dies, té com a objectiu intercanviar experiències i informació tècnica entre especialistes dels diferents cossos de seguretat europeus. Els policies andorrans han compartit coneixements amb experts d’una trentena de països i han analitzat casos pràctics sobre intervencions amb components explosius, nuclears, radiològics, biològics i químics (NRBQ).
Els experts txecs van organitzar una jornada de pràctiques operatives per mostrar les tècniques i equips utilitzats en les seves intervencions. Per als agents andorrans, la participació en aquestes trobades reforça la seva formació especialitzada, dona visibilitat internacional al cos policial i permet establir contactes amb altres institucions i organismes dedicats a la seguretat.
És el tercer any consecutiu que representants del TEDAX-NRBQ d’Andorra prenen part en aquesta trobada europea, que contribueix a l’intercanvi de coneixement i cooperació en matèria de seguretat internacional.