PRESSUPOST DEL 2026
Despesa sanitària ‘en mode escalada’
Envelliment, malalties cròniques o costos dels tractaments enfilen la factura als 148 milions
El Govern calcula en prop de 59 milions la transferència que injectarà a la CASS l’any que ve per cobrir el dèficit de la branca sanitària o les cobertures totals que tenen assegurats amb malalties complexes i costoses, o els que estan en situació de vulnerabilitat econòmica. El cert és que les xifres de la sanitat estan experimentant des de fa anys una escalada notable, que la Seguretat Social atribueix a una casuística similar a la que es viu a l’entorn: “L’envelliment de la població, el pes creixent de les malalties cròniques, el cost de les noves tècniques i tecnologies mèdiques, així com els nous formats assistencials.” La factura dels reemborsaments d’actes mèdics frega els 148 milions (147,89), que suposa un 6% d’augment respecte al que es preveu per a aquest exercici. Però creix fins als 161 milions si s’afegeix el cost de les baixes (accident laboral, malaltia i maternitat) i el de les cobertures totals (uns 5,5 milions per motius mèdics i 3,3 més per raons econòmiques). Són 10 milions més (un 6%) del que s’ha estimat que es gastarà aquest any. “Un augment rellevant i estableix un nou llindar estructural de despesa”, apunta la parapública al projecte de pressupost. A càrrec de la branca també estan les prestacions per incapacitat o les pensions d’orfenesa.
Per la jubilació encara es preveuen excedents: 18 milions passaran al fons
També està experimentant un ritme creixent la cotització dels treballadors fruit de l’augment d’assegurats. Per al 2026 s’estima que la branca general ingressarà 160 milions, que està un 6% per sobre del que es calcula que es recaptarà aquest any, per la banda dels assalariats. Cal sumar-hi els treballadors per compte propi, que representen 32,4 milions més (en aquest cas l’augment és del 10%). Però la balança en cap cas s’equilibra. Els ingressos totals que s’imputen a la branca ascendeixen als 216 milions; les despeses, a 274 milions.
La jubilació
La branca destinada a les pensions està en tensió constan,t però de moment la fase crítica –que comenci el dèficit– s’esta ajornant. Per al 2026 s’espera que encara es puguin enviar excedents al fons de reserva de jubilació un cop s’hagin abonat els diners de les pensions. El sobrant previst són 18 milions. La despesa en pensions contributives s’estima en 200 milions, un 13,9% per sobre del que es preveu pagar aquest any. Un augment imputable a la incorporació de nous pensionistes, però també a l’impacte de la inflació (cal recordar que les més baixes s’apugen per sobre de l’IPC). Si s’hi sumen les no contributives i la cotització de malaltia de les pensions que s’assumeix també des de la branca, el cost total puja als 219 milions. La xifra de pensionistes a càrrec de la branca jubilació superarà les 19.000 persones.
Quant a les cotitzacions, els ingressos previstos són 191,6 milions dels assalariats i 35,7 milions dels treballadors per compte propi.
UN MILIÓ 'EXTRA' PER COTITZACIONS RECUPERADES
El milió extra s’afegeix a la repercussió que l’augment progressiu dels autònoms està tenint en els ingressos per cotitzacions. Per al 2026 s’espera que el que s’aporta a les dues branques s’enfili als 68,2 milions, un 11% més del previst per a aquest any, amb un increment de mig miler de declarants (9.500 per al 2026).