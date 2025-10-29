Jornades EFA
El delegat del govern espanyol adverteix que Andorra ha de fer concessions en matèria migratòria
Carlos Prieto ha reclamat que se solucioni el problema dels falsos fronterers
El delegat del govern d’Espanya a Catalunya, Carlos Prieto, ha advertit avui que Andorra ha de fer concessions si es vol habilitar l'aeroport Andorra-la Seu com a punt d'espai fronterer Schengen. Prieto ha assegurat que s'ha d'endreçar tot l'àmbit de relacions entre Andorra i els països veïns i que hi ha elements encara pendents, en la intervenció que ha fet a les jornades organitzades per l'Empresa Familiar Andorrana (EFA) sobre l'aeroport.
El representant de l'executiu espanyol ha assenyalat que una de les preocupacions principals són els falsos fronterers. “Hi ha falsos treballadors transfronterers que tècnicament tenen residència a Andorra, però que viuen a la Seu i això ho està pagant el govern d’Espanya. El que s’ha de fer és posar ordre”, ha declarat Prieto., tot reclamant que "a la Seu caldria un control duaner, fiscal i fronterer". El delegat considera un pas endavant la normativa que Andorra vol aplicar respecte als fronterers assegurant que "es crea l'obligació que aquestes persones, que tenen un permís de fronterer, demostrin efectivament que tenen residència a la Seu".
El delegat del govern espanyol a Catalunya s'ha referit a més a les noves normes que hi ha sobre l'entrada des de fora de l'espai Schengen que també s'haurien d'aplicar a aquesta hipotètica frontera a l'aeroport com és el sistema entry / exit amb dades biomètriques i la comprovació digital del passaport. Prieto ha assegurat que aquest sistema "és molt probable que arribi abans de l'abril", i ha apuntat que "Andorra contracta moltes persones de fora del territori, per això hem de fer que el seu pas per Espanya estigui el més regulat i endreçat possible".
El secretari d'Estat de Transport i Mobilitat, David Forné, ha declarat que "es continuarà treballant en les qüestions proposades pel delegat del govern espanyol amb l'objectiu de convertir l'aeroport en un punt internacional fronterer". Forné considera l'aeroport d'Andorra-la Seu "un cas d'èxit de col·laboració pública entre el Govern d'Andorra i la Generalitat de Catalunya".