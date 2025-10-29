Banca
Creand Crèdit Andorrà vol liderar la transformació digital del sector financer amb els criptoactius
L'entitat ha organitzat el fòrum ‘Criptoactius: Andorra, pont cap a la nova era financera’
Creand Crèdit Andorrà ha organitzat el fòrum ‘Criptoactius: Andorra, pont cap a la nova era financera’, una nova sessió del cicle Creand Talks. L’acte ha abordat els diversos vessants del món dels actius digitals per oferir-ne una visió global, des d’una perspectiva macro, legislativa i tecnològica, de la mà de diferents experts de cada àmbit. La sessió, conduïda per l'economista Javier Molina, expert en actius digitals i col·laborador econòmic a El Confidencial, ha comptat amb la directora de Carteres Multiactius i Clients Institucionals de Creand Asset Management, Jadwiga Kitovitz; advocat i expert en Banking-Finance & Blockchain, Joaquim Matinero; el director de Tecnologia i Seguretat de Creand Crèdit Andorrà, Albert Santisteve, i CEO d’ONYZE, Ángel Quesada.
El fòrum ha abordat com l’economia global i els actius digitals estan redefinint les regles del joc financer. La jornada pretén consolidar el compromís de Creand amb els actius digitals, els quals van motivar la creació del servei de 'CryptoWallet' per custodiar i executar operacions de compra o venda de Bitcoin i Ethereum en euros, la custòdia de Tether, així com la transferència de criptoactius entre carteres directament des de l’aplicació de la banca en línia.
Santisteve ha destacat que la nova línia de serveis digitals de Creand neix arran de l’aprovació de la llei d’actius digitals d’Andorra, una normativa que permet a les entitats financeres desenvolupar solucions segures, regulades i orientades al client. "Ens permet desenvolupar el servei amb prou garanties envers el client i envers el regulador”, ha explicat Santisteve.
El director de Tecnologia i Seguretat de Creand ha remarcat que aquest projecte sorgeix per donar resposta a un interès creixent de la societat envers el món cripto i la digitalització de les finances. “Fa molt de goig veure una sala tan plena. Això demostra que hi ha un interès real, i estem molt orgullosos de poder-ho compartir amb tots plegats”, ha afirmat. En l'àmbit estratègic, Santisteve ha definit aquesta aposta com doble. “D’una banda, volem oferir el servei al client que ja és nostre d’una forma amigable, dins la seva banca en línia, però alhora creiem que és una oportunitat per captar nous clients que busquen models subscriptors cap a entitats bancàries amb tot el que això representa.”
Les claus dels criptoactius
Molina ha subratllat que “cripto ha entrat dins sa banca i això què vol dir? Que hi ha una transformació, transformació del mercat financer”. “Volem fer, des d’un punt de vista macroeconòmic, què està passant, quina és la situació en el tipus d’interès, tot el que passa amb la inflació, i des d’aquí veure quina és la cartera, quin és el portfoli que un inversor podria tenir d'ara endavant”, ha defensat l'objectiu de la ponència.
L’economista ha remarcat que la importància dels actius digitals va molt més enllà de la seva faceta especulativa. “No estem parlant d’especulació. Estem parlant de com et pots posicionar a la nova infraestructura del mercat financer. I això és l’important”, ha insistit.
També ha posat en relleu els avantatges que aporta la tecnologia 'blockchain'. “Tot està sota codi, el que són els 'smart contracts'. Això vol dir que ja no hi ha errors humans, ja no hi ha pagaments que no es fan, ja no hi ha aquest retràs. Tens aquesta traçabilitat i seguretat. I això és el bo de Bitcoin”, ha asseverat.
Molina ha recordat que aquest canvi tecnològic ja és una realitat en altres regions del món i que Andorra pot aprofitar aquesta oportunitat per posicionar-se com a referent.