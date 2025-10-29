TECONOLOGIES
La cooperació publicoprivada centra el II Fòrum de transició digital
La segona edició del Fòrum d’Andorra Aliances publicoprivades per a la transició digital es va iniciar ahir amb la participació de líders institucionals, empreses tecnològiques i experts internacionals.
El ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, va destacar que l’objectiu és “alinear coneixement, compartir experiències i crear espais on les empreses puguin comunicar-se i veure les novetats”. Va recordar que Andorra disposa d’un marc jurídic complet, amb la Llei de ciberseguretat del 2022, i que es treballa per simplificar els processos administratius.
Per la seva banda, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, va remarcar que les col·laboracions publicoprivades són la base d’aquesta nova era digital i que el fòrum pot donar lloc a projectes concrets, un cop finalitzades les taules rodones. També va avançar que es debatran qüestions com la contractació en origen i la circulació de talent.