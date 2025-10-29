CONSELL GENERAL
El Consell alerta de l’incompliment de les disposicions del Tribunal de Comptes
La comissió de Finances i Pressupost recomana prendre mesures correctives
La comissió legislativa de Finances i Pressupost ha fet públic el seu informe amb relació a les fiscalitzacions del Tribunal de Comptes corresponents al 2023. De l’anàlisi en destaca la constatació “amb preocupació que, a l’hora d’elaborar el seu informe, algunes de les entitats auditades encara no donen compliment a les reserves formulades reiteradament pel Tribunal de Comptes i al mandat del Consell General”. I lamenta, per tant, que “aquesta persistència obliga, any rere any, a insistir novament en la necessitat de regularitzar aquestes situacions”. A més, també mostra la “preocupació” pel fet que algunes irregularitats podrien ser constitutives d’accions i omissions amb conseqüències de responsabilitat civil i administrativa i, en conseqüència, recomana la “immediata” presa de mesures correctives.
No obstant això, la comissió assenyala que s’és conscient que algunes situacions “només podran ser regularitzades amb la modificació legislativa corresponent”, i per això recomana al Govern “l’anàlisi i la presentació al Consell General de la modificació de la legislació que s’escaigui” d’acord amb l’informe de fiscalització de l’exercici del 2023.
La comissió posa l’accent en el fet que algunes de les entitats auditades no efectuen un seguiment pressupostari ajustat estrictament a la llei, atès que al llarg de l’exercici no s’enregistren les diferents fases d’execució dels pressupostos d’ingressos i despeses. A més, algunes d’aquestes entitats efectuen un control ofimàtic i la liquidació pressupostària s’elabora a partir de la informació enregistrada en la comptabilitat financera. La comissió recorda que la llei obliga les entitats parapúbliques o de dret públic, els comuns i les societats públiques a la creació de totes les figures escaients per tal de garantir les funcions de control previstes, així com al fidel compliment de tots els procediments regulats per a l’execució del pressupost.