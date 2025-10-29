Andorra exposa les polítiques d’envelliment actiu impulsades
La ministra de Salut intervé al comitè regional europeu de l’OMS
La ministra de Salut, Helena Mas, participa aquesta setmana a Copenhaguen en la 75a reunió del comitè regional europeu de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Durant la seva intervenció ahir, Mas va exposar les polítiques impulsades pel Govern per prevenir la fragilitat i promoure un envelliment actiu i saludable entre la població gran.
El Govern s’adhereix al segon programa europeu de treball de l’oms 2026-2030
Mas va posar en valor els resultats de la prova pilot impulsada pel SAAS a les set parròquies, que ha permès detectar i prevenir situacions de fragilitat entre la gent gran. El projecte s’ha basat en el Manual d’atenció integrada per a les persones grans de l’OMS, adaptat al context andorrà. “És un exemple de com la recerca pot transformar-se en acció concreta per millorar la qualitat de vida”, va afirmar.
La ministra també va remarcar el compromís del Govern amb el pla nacional sociosanitari per a la gent gran, que té com a objectiu preservar la dignitat, l’autonomia i el vincle comunitari de les persones grans.
Andorra va anunciar la seva adhesió al segon programa europeu de treball de l’OMS 2026-2030. Mas va destacar que, tot i la seva dimensió, el país comparteix reptes com la salut mental, les malalties no transmissibles, el canvi climàtic o l’atenció primària. El nou programa fixa prioritats col·lectives i busca preparar els sistemes de salut europeus per als desafiaments dels pròxims anys.