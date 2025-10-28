CAMPANYA
El vaccí de la covid-19 es comença a administrar a partir de demà
Salut posarà en marxa demà la nova campanya de vacunació contra la covid-19, adreçada a majors de 60 anys i a persones en condicions de risc. Enguany la vacunació es podrà rebre durant tot l’any, tenint en compte que han de passar tres mesos des de la darrera infecció o vacunació. La campanya també inclou el personal sanitari, el de serveis essencials i els interns del centre penitenciari.
El ministeri de Salut va apuntar ahir en un comunicat que no caldrà esperar entre dosis si recentment s’ha rebut la vacuna contra la grip o el virus respiratori sincicial (VRS). La cita es pot demanar als centres d’atenció primària i en el cas dels menors de 60 anys amb risc, caldrà recepta mèdica.
La campanya de la vacunació contra la grip i el VRS continua en marxa. Des del 6 d’octubre, 3.404 persones s’han vacunat contra la grip i 246 contra el VRS, segons les dades de Salut.