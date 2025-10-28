Drets humans
El Raonador organitza un seminari sobre el tràfic d'éssers humans el 6 de novembre
L'activitat és presencial i gratuïta i les inscripcions estan obertes fins al 4 de novembre
El Raonador del Ciutadà organitza el pròxim dijous 6 de novembre el seminari "Tràfic d’éssers humans", que tindrà lloc al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, de 9 a 13.10 hores. L’activitat és presencial, gratuïta i oberta a la ciutadania, amb inscripcions obertes fins al 4 de novembre.
La jornada s’emmarca dins de l’estratègia nacional 2025–2027 contra el tràfic d’éssers humans i té com a objectiu conscienciar empreses, sensibilitzar la població i millorar la detecció i atenció a les víctimes.
Hi participaran experts de prestigi internacional, amb ponències de representants de la fiscalia, la policia nacional espanyola, la Creu Roja, la Defensoria de París i la Universitat d’Alcalà. El seminari clourà amb una intervenció del síndic general, Carles Ensenyat.
El Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, ha esmentat que "el tràfic d’éssers humans és una greu vulneració dels drets fonamentals que requereix una resposta conjunta de tots els actors socials".