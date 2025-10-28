Telecomunicacions
El PS s'oposa a la creació d'Andorra Digital SA
Consideren que no aporta cap "valor afegit real" i que podria debilitar les administracions públiques
El Grup Parlamentari Socialdemòcrata (GPS) ha presentat una esmena a la totalitat al projecte de llei que preveu la creació de la societat anònima Andorra Digital, SA. Els socialdemòcrates consideren que la iniciativa del Govern “no aporta cap valor afegit real”, duplica estructures i posa en risc la transparència i el control públic sobre la transformació digital del país.
Segons el GPS, les funcions que es volen atribuir a la nova societat ja corresponen al Departament de Transformació Digital (DTD), creat pel Decret 196/2025, i alerten que “crear una societat paral·lela només serviria per buidar de contingut” aquest departament. El grup recorda que la Llei 22/2022 ja obligava el Govern a estudiar la creació d’una entitat d’aquest tipus, però que la proposta actual “arriba tard i malament”.
A més, el PS adverteix que adscriure funcionaris a la nova societat podria debilitar l’administració pública i “obrir la porta a futures privatitzacions”.
Els socialdemòcrates defensen que la prioritat hauria de ser reforçar les estructures existents amb més recursos i una estratègia digital de país, garantint la sobirania de les dades i la seguretat dels sistemes públics.