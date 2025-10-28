COMUNICAT DEL PARTIT
El PS critica el tracte per part del Govern a la funció pública
Mostra el suport als sindicats “per la manca de respecte institucional”
El Partit Socialdemòcrata (PS) ha expressat públicament el suport als sindicats del país, especialment a l’Associació de Bombers d’Andorra, davant les recents actuacions del Govern que, segons la formació, denoten una manca de respecte institucional i de voluntat de diàleg. En un comunicat difós ahir, el PS denuncia el que considera actituds “menyspreadores” per part de l’executiu envers col·lectius legalment constituïts i representants dels treballadors públics.
La formació socialdemòcrata remarca que la llibertat associativa i sindical és un dret fonamental reconegut per la Constitució, i rebutja qualsevol acció que pugui ser interpretada com una ingerència política en l’activitat dels sindicats. En aquest sentit, adverteix que les darreres comunicacions oficials del Govern podrien establir un precedent perillós per a la institucionalitat i el funcionament dels òrgans de representació laboral.
El PS també critica el desenvolupament del recent procés de negociació retributiva en l’àmbit de la funció pública, que qualifica de poc transparent i marcat per un incompliment reiterat dels calendaris previstos. A més, assenyala que la substitució del representant ministerial durant una fase clau de la negociació va dificultar el diàleg i va limitar la capacitat d’entesa entre les parts implicades.
Davant d’aquesta situació, el Partit Socialdemòcrata reclama un canvi profund i immediat en la manera com el Govern gestiona les relacions laborals amb els treballadors públics. Insisteix en la necessitat d’un diàleg social real, basat en l’escolta activa, el respecte mutu i la construcció de consensos duradors, per avançar cap a una administració pública moderna, justa i plenament compromesa amb el servei a la ciutadania.