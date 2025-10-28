CAMPANYES DEL COS D'ORDRE
La policia sanciona 25 conductors en dues setmanes per excés de soroll
Les multes que els agents han imposat des de principi d’any s’enfilen fins a 120
La policia d'Andorra ha sancionat 25 conductors durant la campanya específica de control del soroll excessiu dels vehicles, que es va dur a terme entre el 29 de setembre i el 12 d’octubre. L’operatiu s’emmarca en les accions de vigilància que es fan de manera habitual i respon a les molèsties provocades per determinats vehicles que incompleixen la normativa de circulació i alteren la convivència ciutadana.
Del total de sancions, nou han estat per conducció forçada de marxes amb generació de soroll molest; vuit, per circular amb tubs d’escapament en mal estat, incomplets o no autoritzats pel fabricant; cinc, per portar accessoris o recanvis sense homologació, i tres més per emetre sorolls, gasos o pertorbacions electromagnètiques per sobre dels límits legals.
Algunes de les infraccions han estat detectades gràcies a la col·laboració ciutadana, amb enregistraments que s’han fet arribar al correu policia@policia.ad. Aquest canal continua actiu per facilitar noves denúncies en cas que es detectin comportaments similars.
Des de principi d’any, ja s’han registrat prop de 120 sancions per infraccions relacionades amb sorolls excessius. La policia manté la vigilància sobre aquesta problemàtica arreu del territori i treballa de manera coordinada amb els serveis de Circulació per incidir en el compliment de la normativa i preservar la qualitat de vida als nuclis habitats.
MIG MILER DE CONTROLS D'ALCOHOL I 17 DETINGUTS
La majoria de detinguts són homes residents a Andorra. Pel que fa a les edats, dues persones tenen entre 18 i 25 anys; set, entre 26 i 40, i vuit més, entre 40 i 67. Un conductor ha estat arrestat per donar positiu en drogues i els altres setze per superar els límits d’alcoholèmia, un dels quals amb el permís de conduir suspès.
Onze detencions s’han fet amb taxes d’entre 0,87 i 1,20 grams per litre de sang; tres més, entre 1,21 i 1,60; una, entre 1,61 i 2,00, i una altra ha donat una taxa de 2,41. Aquest últim cas correspon a un accident a Canillo en què el conductor va xocar contra un mur i dos senyals de trànsit.
També s’han tramitat dues sancions administratives per infraccions relacionades. La policia reitera la importància de no conduir sota els efectes de substàncies.