Premis
L'economista Johannes Stroebel guanya el premi Calvó Armengol
El jurat ha valorat les "contribucions pioneres" per atorgar-li el guardó
El Govern i la Barcelona School of Economics (BSE) han anunciat el guanyador del IX Premi Internacional d'Economia Calvó-Armengol: Johannes Stroebel, professor de Finances a la Stern School of Business de la New York University (NYU).
El premi, dotat amb 30.000 euros, reconeix les contribucions pioneres de Stroebel en l’anàlisi de com les connexions socials, les creences i les interaccions modelen els resultats econòmics i financers. "És un veritable honor rebre aquest premi. El treball teòric seminal de l’Antoni Calvó Armengol sobre els efectes econòmics de les xarxes socials ha influït profundament en la meva pròpia manera de pensar sobre aquest tema, i és sorprenent quantes de les seves prediccions han trobat un fort suport empíric” ha afirmat Strobel.
El professor consolida la seva trajectòria investigadora amb el premi, que ja ha estat distingida amb el prestigiós Fischer Black Prize de l’American Finance Association, la Sloan Research Fellowship i la Carnegie Fellowship.
Les activitats relacionades amb el Premi inclouen una cerimònia de lliurament del premi al professor Stroebel, que tindrà lloc a Andorra la Vella el 9 de juny de 2026. I, l’endemà, el 10 de juny, el guanyador impartirà una conferència acadèmica del Premi Calvó Armengol a Barcelona.
Creat en memòria de l’economista andorrà Antoni Calvó Armengol, mort el 2007 amb només 37 anys, el guardó s’atorga cada dos anys a un economista o científic social menor de 40 anys per la seva contribució a la comprensió de l’estructura social i el seu impacte en l’economia.