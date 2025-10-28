ESTADÍSTICA
El Govern augmenta el 5% la despesa pública en educació
L’import destinat a l’ensenyament, de 89,9 milions d’euros, equival al 7,6% del total liquidat de totes les administracions
La despesa pública en educació, sense tenir en compte les aportacions que fan els sistemes educatius d’Espanya i França, va situar-se en 89,9 milions d’euros el 2024. Aquesta xifra suposa un increment del 4,9% respecte a l’exercici anterior, segons les dades facilitades pel departament d’Estadística del Govern.
Aquest import representa el 7,6% del total liquidat de les administracions públiques, sense comptabilitzar-hi els actius i passius financers ni tampoc les transferències del Govern a altres entitats públiques. En comparació amb l’any 2023, aquesta proporció és lleugerament inferior –concretament, quatre dècimes percentuals menys.
El pes de la despesa sobre el PIB es manté en el 2,4% del 2004
Pel que fa al pes de la despesa educativa sobre el producte interior brut (PIB), el percentatge es manté estable en el 2,4%, el mateix valor registrat l’any anterior. En termes globals, la despesa total imputable al sistema educatiu andorrà arriba als 108 milions d’euros. D’aquesta quantitat, 72,9 milions corresponen a l’aportació d’Andorra, mentre que 35,1 milions provenen conjuntament d’Espanya i França. En comparació amb l’any anterior, aquesta xifra total representa un increment del 3,3%.
Aquest augment s’explica principalment per l’increment de la despesa en determinats nivells educatius, especialment a les escoles bressol (+6,4%), el batxillerat (+5,9%), l’ensenyament superior (+4,4%) i el nivell maternal (+4,3%). Aquests augments responen tant a l’ampliació de serveis i recursos humans com a la millora de les infraestructures i a la implementació de nous programes educatius orientats a la innovació pedagògica, la digitalització i la inclusió.