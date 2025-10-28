Meteo
Previsió de pluges minses per a dimecres
El servei meteorològic remarca que ha estat un octubre "molt sec"
La previsió del servei meteorològic indica que demà hi haurà un dia ennuvolat i amb precipitacions febles que s'allargaran fins al migdia. Tot, en un octubre, que remarquen, ha estat "molt sec". A la nit, però el cel s'anirà destapant.
NACIONAL
Baixada de temperatures i tempestes a partir de demà
Redacció
Pel que fa a la temperatura, la tendència serà semblant a la de finals de la passada setmana, amb mínimes de 5 graus demà i dijous i de 4 divendres a Andorra la Vella. Al Pas de la Casa, les mínimes també seran baixes, amb 2 graus demà i divendres i 1 grau el dijous. Les màximes, però, seran altes a la capital, assolint el màxim de temperatura el divendres, amb 19 graus.