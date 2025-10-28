Salut
Mas defensa el compromís amb l'envelliment saludable i la salut pública al comitè regional de l'OMS
La ministra també ha anunciat l'adhesió d'Andorra al segon programa europeu de treball de l'organització 2026-2030
La ministra de Salut, Helena Mas, participa aquesta setmana en la 75a reunió del Comitè regional europeu de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que se celebra a Copenhaguen (Dinamarca), on ha exposat i defensat les polítiques impulsades pel Govern d'Andorra en matèria de prevenció de la fragilitat i de promoció de l’envelliment actiu i saludable.
En la seva intervenció, Mas ha posat en relleu els bons resultats de la prova pilot impulsada pel Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), desplegada a les set parròquies, per detectar i prevenir la fragilitat entre la gent gran. El projecte, basat en el Manual de l’Atenció Integrada per a les Persones Grans (ICOPE) de l’OMS i adaptat al context andorrà, ha estat valorat com un exemple de com "la recerca pot transformar-se en una acció concreta per millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans".
La ministra ha reafirmat el compromís del Govern amb el desplegament del Pla nacional sociosanitari per a la gent gran, que té com a objectiu "garantir la dignitat, promoure l’autonomia personal i la capacitat de decisió entre la gent gran, mantenint-los connectats amb la seva comunitat i xarxa social".
Mas també ha anunciat l’adhesió d’Andorra al segon Programa europeu de treball de l’OMS per al període 2026-2030. En aquest sentit, ha subratllat que "tot i ser un país petit, Andorra afronta els mateixos reptes que els països del nostre entorn", entre els quals ha destacat la salut mental, l’abordatge de les malalties no transmissibles (MNT), el canvi climàtic, el reforç de l’atenció primària i l’envelliment de la població.