Cultura
15.000 euros per als espais privats que promoguin la cultura
Amb aquesta dotació, El Ministeri de Cultura vol reconèixer el paper d'aquests espais com a actors principals en l'atracció del turisme cultural
El Ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha posat en marxa un nou programa d’ajuda financera destinat a donar suport als espais privats de difusió cultural i turística del país. La convocatòria disposa d’una dotació de 15.000 euros per a un sol projecte.
L’objectiu és ajudar els centres privats que gestionen col·leccions d’interès cultural a millorar les seves instal·lacions, potenciar la difusió de les col·leccions, augmentar la seva visibilitat i reforçar la seva contribució a l’atractiu cultural i turístic d’Andorra.
A més, el programa busca fomentar la col·laboració amb la Taula de Museus i promoure el desenvolupament de programes d’activitats culturals que connectin amb la ciutadania i el públic visitant.
El Ministeri reconeix el paper fonamental d’aquests espais privats en la dinamització de l’oferta cultural del país i en la seva capacitat d’atraure turisme cultural. Tanmateix, molts d’aquests centres pateixen dificultats econòmiques per mantenir i millorar les seves col·leccions i instal·lacions, així com per incrementar la seva presència pública i competitivitat dins del panorama turístic.