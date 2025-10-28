Successos
Un cotxe s'incendia a Soldeu
Els bombers han rebut l'avís al voltant de dos quarts de tres de la tarda i ja han apagat el foc
Un vehicle estacionat a la General 2, al centre de Soldeu, s'ha incendiat, provocant un fort ensurt als vianants i veïns. Els bombers han rebut l'avís al voltant de dos quarts de tres de la tarda i una dotació provinent de Canillo s'ha mobilitzat per apagar el foc que sortia del motor del turisme amb matrícula d'Andorra. Els bombers també han requerit l'assistència de la policia, que s'ha desplaçat amb una patrulla fins al lloc dels fets, així com del servei de circulació de Canillo. L'incident no hauria provocat ferits, tot i que ha comportat petites retencions de trànsit en aquell punt de la xarxa viària, segons informa el servei de Mobilitat d'Andorra.