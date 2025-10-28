ECOLOGIA
A Andorra hi ha 84 de les 1.273 espècies invasores de la península
La immensa majoria d’al·lòctones han arribat per l’alliberament accidental
La revista Diversity and Distributions ha publicat un estudi amb participació d’Andorra Recerca + Innovació (AR+I) sobre les espècies exòtiques de la península Ibèrica (Andorra, Espanya, Gibraltar i Portugal). El treball ha permès recopilar un total de 1.273 espècies exòtiques, entre les quals 84 es troben en territori andorrà. A més, s’ha analitzat la composició taxonòmica, les vies d’introducció i els regnes biogeogràfics d’origen de cadascuna de les espècies.
AR+I recorda que les invasions biològiques s’han convertit en una preocupació creixent a causa dels seus importants impactes ecològics i socioeconòmics sobre la biodiversitat i els serveis ecosistèmics. En aquest sentit, recorda que una espècie exòtica o al·lòctona és aquella que no és pròpia d’un territori i que és responsable de fins al 60% de les extincions a escala mundial.
L’estudi determina que els grups taxonòmics més freqüents són les plantes vasculars (727 a tota la península Ibèrica i 73 a Andorra), seguides pels insectes (228 a la península Ibèrica i quatre a Andorra). També detalla que les vies d’introducció que han resultat més freqüents han estat l’alliberament accidental d’espècies provinents de la captivitat o del cultiu (65 de 84 espècies), el transport accidental d’organismes no natius associats a béns transportats (7 de 84 espècies) i la introducció intencionada d’espècies al medi natural (6 de 84 espècies).
AR+I ja treballa en el seguiment d’algunes d’aquestes espècies que més preocupen, però també assessorant el Govern en l’elaboració de plans de control i de seguiment.