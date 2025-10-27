MEDI AMBIENT
Només 131 edificis tenen l’etiqueta de major eficiència
Un total de 6.826 edificacions del país disposen d’una qualificació d’eficiència energètica, segons les dades de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic actualitzades al 23 de maig. Només 131 han estat avaluats amb la màxima eficiència.
La major part dels immobles es concentren a les categories C (1.912) i D (1.880), que corresponen a un nivell d’eficiència mitjà, en una escala que va de l’A (més eficient) fins a la G (menys eficient). El sistema de qualificació energètica permet classificar el rendiment energètic dels edificis o unitats immobiliàries i informar del seu cost anual aproximat en energia.
La categorització continua amb els 1.002 que disposen d’una B, 843 d’una E, 470 d’una F i 588 d’una G, a més de les esmentades categories A, C i D.
En el cas de compravenda, la propietat ha de mostrar la qualificació energètica als adquirents