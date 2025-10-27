Estadística

Baixada d'espectadors i augment d'activitats culturals el 2024

El Principat va tenir 273.054 assistents a les 1.107 propostes que es van organitzar

Una de les ‘jams’ del Jambo Street Music.

Una de les ‘jams’ del Jambo Street Music.Fernando Galindo

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Un total de 273.054 persones van assistir a les 1.107 activitats culturals que es van organitzar l'any passat al Principat, és a dir, un descens del 4,8% si es compara amb el 2.023, quan es van comptabilitzar 286.807 espectadors, segons dades del departament d'estadística. Tot i la baixada de públic, les propostes van incrementar més d'un 4%, passant de 1.063 el 2023 a 1.107 l'any passat. 

El nombre de concerts d'entrada lliure, també va decréixer un 7,1% en comparació a fa dos anys, quan n'hi va haver 238, pels 221 del 2024. Mentre que l'activitat que més va augmentar van ser els concerts de pagament, disparant-se fins als 43, un 48,3% més. El mes on es van produir més activitats va ser el desembre de l'any passat, quan n'hi va haver 155. 

tracking