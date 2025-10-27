Estadística
Baixada d'espectadors i augment d'activitats culturals el 2024
El Principat va tenir 273.054 assistents a les 1.107 propostes que es van organitzar
Un total de 273.054 persones van assistir a les 1.107 activitats culturals que es van organitzar l'any passat al Principat, és a dir, un descens del 4,8% si es compara amb el 2.023, quan es van comptabilitzar 286.807 espectadors, segons dades del departament d'estadística. Tot i la baixada de públic, les propostes van incrementar més d'un 4%, passant de 1.063 el 2023 a 1.107 l'any passat.
El nombre de concerts d'entrada lliure, també va decréixer un 7,1% en comparació a fa dos anys, quan n'hi va haver 238, pels 221 del 2024. Mentre que l'activitat que més va augmentar van ser els concerts de pagament, disparant-se fins als 43, un 48,3% més. El mes on es van produir més activitats va ser el desembre de l'any passat, quan n'hi va haver 155.