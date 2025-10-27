CAMINADA CONTRA EL CÀNCER
L’hospital unifica l’oncologia a la planta -3
Part del pressupost del SAAS anirà destinat a reubicar tots els serveis en un sol espai
El Govern preveu reubicar el servei d’oncologia de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell a la planta -3, un espai que ha quedat lliure arran del trasllat dels serveis de Salut Mental al Ròdol. Segons la ministra de Salut, Helena Mas, aquesta actuació –inclosa en la partida d’inversions del SAAS per al 2026– “suposa un pas endavant en comoditat per a les persones que pateixen la malaltia”, ja que permetrà concentrar en una sola zona de l’hospital totes les prestacions relacionades amb el tractament, incloses les visites mèdiques.
Les declaracions es van produir en el marc de la caminada contra el càncer, on el president de l’Assandca, Josep Saravia, va reclamar la creació d’un registre de dades oncològiques, la instal·lació d’una unitat de radioteràpia, la implantació de cribratges de càncer de pròstata i la supressió de l’obligació d’avançar els diners dels tractaments, ja que “els pacients ja en tenen prou amb la malaltia, per haver-se de preocupar per pagar”, va dir.
Mas va reconèixer que molts d’aquests punts són prioritaris i que s’abordaran en el marc del futur Pla Oncològic, actualment en fase d’elaboració. Tot i això, va admetre que la possibilitat de disposar d’una unitat de radioteràpia pròpia encara és llunyana. “Els experts ens diuen que ara mateix no és un bon moment perquè Andorra disposi d’altres unitats terapèutiques. Treballem per garantir la millor qualitat dels tractaments”, va afirmar. En aquest sentit, va defensar que els convenis establerts amb diferents hosptials que asseguren una atenció de qualitat, mentre que l’administració cobreix les despeses de desplaçament, dietes i altres necessitats dels pacients.
La ministra va destacar que aquestes millores formen part d’un conjunt d’accions per reforçar l’atenció oncològica al país, entre les quals figura la creació del registre d’incidència del càncer, que, segons va assegurar, “estarà llest ben aviat”.
La següent reunió per continuar configurant el Pla Oncològic Nacional tindrà lloc a finals de novembre, segons va avançar Saravia.
