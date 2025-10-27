Infraestructures
FEDA Ecoterm inicia la col·locació de les bigues per ampliar la central de fred d’Escaldes
La instal·lació d'una grua de grans dimensions obliga a tallar la circulació en un tram del carrer Josep Viladomat
FEDA Ecoterm ha començat avui els treballs per instal·lar les bigues que permetran ampliar la central de fred d’Escaldes-Engordany. L’estructura se situa sobre el riu Valira d’Orient i servirà per incrementar la capacitat de producció i distribució de fred de la xarxa.
Per dur a terme la instal·lació, s’ha desplegat una grua de grans dimensions —de 400 tones— al carrer Josep Viladomat, que ha obligat a tallar la circulació en aquest tram. També s’ha instal·lat una segona grua, de 60 tones, a la llera del riu per facilitar els treballs.
Les feines s’han coordinat amb el comú d’Escaldes i s’han programat coincidint amb la setmana de vacances escolars de Tots Sants, atesa la proximitat de les escoles Andorrana i Espanyola. La previsió és que la col·locació de les bigues finalitzi aquesta mateixa setmana.
Un cop completada l’estructura, FEDA Ecoterm licitarà pròximament els equips necessaris per ampliar la capacitat actual de 1,5 MW fins als 4 MW. Segons la demanda, la central podria arribar a produir fins a 8 MW en el futur.