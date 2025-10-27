Successos
Detingut un jove de 20 anys per conduir drogat i patir un accident
L'home també es trobava en possessió de cocaïna
Un jove de 20 anys va ser detingut dissabte al matí a l'Aldosa de la Massana per donar positiu en drogues al volant després de patir un accident de danys materials. L'avís el va donar el servei de circulació de la Massana, que va controlar el jove després que s'encastés, amb un cotxe de matrícula andorrana, contra un mur de pedra d'un edifici. Quan la policia va arribar, va veure que el jove presentava símptomes d'anar sota els efectes de l'alcohol o les drogues, li van fer les proves pertinents i va donar positiu en tòxics. A més, els agents li van localitzar un embolcall amb 0,62 grams de cocaïna i un altre amb restes de la mateixa substància. La policia el va detenir com a presumpte autor de delictes contra la seguretat col·lectiva i contra la salut pública.
Arrestats dos homes amb taxes d'alcoholèmia d'1,28 i 1
La policia ha detingut dos conductors més amb taxes d'alcoholèmia 1,28 i 1 després de patir dos accidents més amb danys materials. . El primer és un home de 58 anys que, divendres al vespre, conduïa una furgoneta amb matrícula andorrana i va xocar contra una motocicleta que estava aparcada a Santa Coloma. El segon és un altre home, de 55 anys i conductor d’un turisme, també amb placa andorrana, que va tenir un accident a la general 1 la mitjanit de dissabte a diumenge. En cap dels dos accidents es van veure implicats altres vehicles.