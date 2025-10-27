Successos
Crítiques a la influencer 'Cocina con Coqui' per traslladar-se a Andorra
La jove ho ha fet just abans de publicar el primer llibre
La influencer 'Cocina con Coqui' s'ha convertit en una jove creadora de contingut molt popular a Espanya per les seves receptes de cuina. Ara, però és objectiu de crítica perquè s'ha traslladat a Andorra just abans de publicar el seu llibre.
La jove d'origen xinès va arribar a Espanya amb sis anys juntament amb la seva família. Per aquest motiu molts dels seus seguidors carreguen contra ella per tributar a Andorra. "Tu família vino a España buscando una vida mejor, te pasas la vida tirando de lo público y, en cuanto ganas 4 euros, te vas a Andorra a evadir impuestos", diu un dels comentaris.
La resident ha respost a les crítiques en un vídeo pujat a les xarxes socials aquest matí. "Valoro molt la meva privacitat. Abans vivia en un poblet de Tarragona i ningú ho sabia, i crec que el lloc on vius és una cosa privada", ha explicat Ke (nom xinès). La jove s'ha mostrat trista pels comentaris rebuts, però ha esmentat que "continuaré fent el de sempre, que són tastar menjar i receptes".