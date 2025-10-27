Esmenes
Concòrdia permetria adquirir la nacionalitat amb quinze anys de residència
El grup parlamentari vol que un comitè d'accés valori si la persona ha dut a terme una participació activa en el teixit associatiu del país
El grup parlamentari de Concòdia considera que quinze anys de residència "són suficients per conèixer prou el país i obtenir la nacionalitat andorrana". Tot i això, la formació planteja un increment dels requisits. Concòrdia augmenta els requisits de llengua catalana, considerant el nivell B2 de català com a referència mínima per a l'obtenció de la nacionalitat, així com la creació d'un nou criteri d'inclusió social, en el qual el comitè d'accés a la nacionalitat "haurà de valorar si la persona ha dut a terme una participació activa en el teixit associatiu o en la vida comunitària del Principat". El grup considera que "aquests criteris són importants a l'hora de valorar l'arrelament, que depèn no només del temps que una persona hagi pogut passar al país, sinó també de la seva voluntat real d'integració".
Concòrdia vol permetre més ràpidament la participació política plena, "però només si es garanteix el manteniment de la identitat i de la tradició andorrana".
La formació també proposa que en el cas dels delictes sancionats amb pena de presó no es pugui adquirir la nacionalitat "mentre no hagin estat cancel·lats els antecedents penals". "No podrà adquirir en cap cas la nacionalitat aquella persona que hagi comès delictes especialment greus o que afecten la seguretat i als valors fonamentals de l’estat".
La renúncia a la nacionalitat serà possible "en tots els casos", sempre que s'hagi dut a terme mitjançant declaració escrita i signada davant del Registre Civil del Principat, acompanyada d'un document acreditatiu d'identitat i d'un justificant de possessió o adquisició d'una altra nacionalitat, "per evitar situacions d'apatrídia".