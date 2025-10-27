Educació
La despesa pública en educació augmenta fins a 90 milions el 2024
L'increment és de quasi el 5% respecte l'any anterior
La despesa pública en educació a Andorra va arribar als 89,9 milions d’euros el 2024, sense comptar les aportacions d’Espanya i França, fet que representa un increment del 4,9% respecte a l’any anterior. Segons les dades publicades pel departament d’Estadística, el nivell educatiu amb més creixement és el d’escoles bressol, amb un augment del 6,4%, seguit del batxillerat que ha fregat el 6%, l’ensenyament superior, que s'ha disparat fins al 4,4% i el maternal, que ha experimentat un creixement del 4,3%.
En conjunt, la despesa total imputable als nivells educatius se situa en 108 milions d’euros, un 3,3% més que el 2023, mentre que la despesa per càpita assoleix els 1.032 euros. Tot i aquest augment, la despesa en educació representa només el 7,6% del total liquidat de les administracions públiques, quatre dècimes menys que l’any anterior, i el 2,4% del PIB, percentatge que es manté estable.
L’increment més baix es registra a la partida d’inversió real, que cau un 3,3%, mentre que les despeses de personal augmenten un 5,9%, consolidant-se com el principal component de la despesa educativa.