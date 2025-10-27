POLÍTICA INTERNACIONAL
Andorra dona suport a Ucraïna i a una sortida pacífica al conflicte de Gaza
El Principat signa una declaració conjunta amb 15 estats més, tots membres de l’FMI
Andorra s’ha posicionat clarament a favor del suport a Ucraïna i d’una solució pacífica al conflicte de Gaza mitjançant una declaració conjunta internacional presentada per Bèlgica durant la 52a reunió del Comitè Monetari i Financer Internacional (IMFC), celebrada el passat 16 i 17 d’octubre. La declaració, formulada pel ministre de Finances belga, Jan Jambon, parla en nom d’Andorra i d’altres quinze estats membres de la mateixa circumscripció dins el Fons Monetari Internacional (FMI).
A més del Principat, el document recull la posició d’Armènia, Bèlgica, Bòsnia i Hercegovina, Bulgària, Croàcia, Xipre, Geòrgia, Israel, Luxemburg, Moldàvia, Montenegro, Macedònia del Nord, els Països Baixos, Romania i Ucraïna.
Declaració en el marc del comitè monetari i financer del 16 i 17 d’octubre
En el comunicat, els països signants expressen una “profunda preocupació” per l’impacte dels conflictes geopolítics actuals, en particular la guerra de Rússia contra Ucraïna i el conflicte al Pròxim Orient arran de l’atac de Hamas a Israel el 7 d’octubre del 2023. La declaració denuncia la guerra com a “injustificada i no provocada” i en reclama l’aturada immediata, tot recordant la condemna expressa de l’Assemblea General de les Nacions Unides.
Pel que fa al conflicte a Gaza, els signants fan una crida a respectar el dret internacional, evitar més víctimes civils i permetre l’entrada d’ajuda humanitària. Celebren l’acord assolit per posar fi a les hostilitats, que inclou l’alliberament d’ostatges i la distribució d’ajuda a la franja sense interferències. Consideren que és una oportunitat per avançar cap a una pau duradora a la regió.
Els països també alerten dels efectes econòmics derivats de les tensions geopolítiques, com ara la incertesa comercial, la inflació i els riscos per a l’estabilitat financera. En aquest sentit, defensen la importància d’un multilateralisme basat en normes, del lliure comerç i de polítiques fiscals sòlides. També subratllen el paper clau dels bancs centrals independents per mantenir l’estabilitat macroeconòmica.
Els estats de la circumscripció –entre els quals Andorra– comparteixen una especial vulnerabilitat davant les turbulències del comerç global, atesa la seva elevada obertura econòmica. Per això, en el document conjunt reclamen polítiques que reforcin la cooperació internacional i que promoguin la diversificació comercial per mitigar els efectes de les tensions geopolítiques. A més, expressen preocupació per l’impacte de la pujada del deute públic, la necessitat d’incrementar les despeses en defensa i les pressions derivades de l’envelliment de la població i la transició verda. Tot plegat comporta riscos afegits per a la sostenibilitat fiscal. Per aquest motiu, demanen una planificació fiscal rigorosa, amb reformes estructurals que afavoreixin el creixement i permetin generar espai pressupostari per afrontar futures crisis.
Quant a l’acció de l’FMI, la declaració valora positivament el suport financer i l’assessorament que l’organisme ha proporcionat a països de la circumscripció com Armènia, Geòrgia, Moldàvia i Ucraïna. També expressa el compromís amb una reforma de les quotes dins l’FMI que reflecteixi millor el pes actual dels estats membres, tot protegint les quotes dels països més pobres.
Els signants reclamen més transparència en la gestió del deute als països amb ingressos baixos, així com una resposta coordinada i previsible per a aquells amb deutes insostenibles.