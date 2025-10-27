Naturalesa
84 de les 1.273 espècies exòtiques detectades a la península Ibèrica són a Andorra
Els experts alerten que les invasions biològiques son una preocupació creixent
La revista Diversity and Distributions ha publicat un estudi amb participació d'Andorra Recerca + Innovació (AR+I) sobre les espècies exòtiques de la península Ibèrica (Andorra, Espanya, Gibraltar i Portugal). El treball ha permès recopilar un total de 1.273 espècies exòtiques, entre les quals 84 es troben en territori andorrà. A més, s'ha analitzat la composició taxonòmica, les vies d'introducció i els regnes biogeogràfics d'origen de cada una de les espècies.
Des d'AR+I es recorda que les invasions biològiques s'han convertit en una preocupació creixent a causa dels seus importants impactes ecològics i socioeconòmics sobre la biodiversitat i els serveis ecosistèmics. En aquest sentit, recorden que una espècie exòtica o al·lòctona és aquella que no és pròpia d'un territori i que és responsable de fins al 60% de les extincions a escala mundial.
L'estudi determina que els grups taxonòmics més freqüents són les plantes vasculars, que n'hi ha 727 i 73 a Andorra, seguides pels insectes, que n'hi ha 228 i 4 respectivament.
També detalla que les vies d'introducció que han resultat més freqüents al Principat han estat l'alliberament accidental d'espècies provinents de la captivitat o del cultiu , el transport accidental d'organismes no natius associats a béns transportats, i la introducció intencionada d'espècies al medi natural.
Així mateix, les espècies exòtiques establertes s'han originat, predominantment, del regne Paleàrtic, seguides de les regions Neàrtic i Neotropical.
Andorra Recerca + Innovació ja treballa en el seguiment d'algunes d'aquestes espècies que més preocupen a Andorra, però també assessorant el Govern en l'elaboració de plans de control i de seguiment. Aquest estudi, a més, els ha permès col·laborar amb investigadors internacionals i treballar conjuntament per acabar elaborant un llistat detallat i exhaustiu de totes les espècies exòtiques presents a la península Ibèrica, i al país. D'aquesta manera, es poden reforçar les mesures de gestió i control de les espècies exòtiques ja establertes, així com preparar-se per a futures invasions.