84 de les 1.273 espècies exòtiques detectades a la península Ibèrica són a Andorra

Els experts alerten que les invasions biològiques son una preocupació creixent

Els grups taxonòmics més freqüents són les plantes vasculars, seguides pels insectes.

Andorra la Vella

La revista Diversity and Distributions ha publicat un estudi amb participació d'Andorra Recerca + Innovació (AR+I) sobre les espècies exòtiques de la península Ibèrica (Andorra, Espanya, Gibraltar i Portugal). El treball ha permès recopilar un total de 1.273 espècies exòtiques, entre les quals 84 es troben en territori andorrà. A més, s'ha analitzat la composició taxonòmica, les vies d'introducció i els regnes biogeogràfics d'origen de cada una de les espècies.

Des d'AR+I es recorda que les invasions biològiques s'han convertit en una preocupació creixent a causa dels seus importants impactes ecològics i socioeconòmics sobre la biodiversitat i els serveis ecosistèmics. En aquest sentit, recorden que una espècie exòtica o al·lòctona és aquella que no és pròpia d'un territori i que és responsable de fins al 60% de les extincions a escala mundial.

L'estudi determina que els grups taxonòmics més freqüents són les plantes vasculars, que n'hi ha 727 i 73 a Andorra, seguides pels insectes, que n'hi ha 228 i 4 respectivament. 

També detalla que les vies d'introducció que han resultat més freqüents al Principat han estat l'alliberament accidental d'espècies provinents de la captivitat o del cultiu , el transport accidental d'organismes no natius associats a béns transportats, i la introducció intencionada d'espècies al medi natural. 

Així mateix, les espècies exòtiques establertes s'han originat, predominantment, del regne Paleàrtic, seguides de les regions Neàrtic i Neotropical.

Andorra Recerca + Innovació ja treballa en el seguiment d'algunes d'aquestes espècies que més preocupen a Andorra, però també assessorant el Govern en l'elaboració de plans de control i de seguiment. Aquest estudi, a més, els ha permès col·laborar amb investigadors internacionals i treballar conjuntament per acabar elaborant un llistat detallat i exhaustiu de totes les espècies exòtiques presents a la península Ibèrica, i al país. D'aquesta manera, es poden reforçar les mesures de gestió i control de les espècies exòtiques ja establertes, així com preparar-se per a futures invasions.

