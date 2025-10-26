Increment pressupostari
El pressupost d’Afers Socials creixerà el 2026 per consolidar els serveis existents
Els recursos es destinaran a mantenir les pensions de solidaritat i els ajuts a l’habitatge
El ministeri d’Afers Socials incrementarà el seu pressupost el 2026, tot i que no serà un dels departaments que més augmenti la seva dotació. Així ho ha explicat la ministra Trini Marín, que ha detallat que bona part dels recursos es destinaran a mantenir els principals serveis ja consolidats, com les pensions de solidaritat i els ajuts a l’habitatge.
Marín ha destacat que l’increment pressupostari permetrà donar continuïtat a l’atenció a la gent gran i a la millora dels serveis sociosanitaris. "És bo perquè l’esperança de vida creix", ha assenyalat. En aquest sentit, ha recordat que els darrers anys s’han ampliat les places convencionades en residències i que el ministeri camina cap a una nova residència i cap a la creació de noves places de personal en l’àmbit del servei d’atenció a domicili.
La ministra ha posat en valor el conveni signat recentment amb una empresa privada per reforçar aquest servei, fet que ha permès mantenir la llista d’espera a zero. "Tenim la llista d'espera a zero en el que és el servei d'atenció a domicili i els centres de dia el mateix", ha subratllat Marín.
La titular d'Afers Socials ha confirmat que el ministeri continuarà organitzant activitats per fomentar l’envelliment actiu, com la Festa Magna o el Dia de l’Esport per a la gent gran. També es mantindran partides destinades als ajuts econòmics ocasionals, tot i que, segons ha explicat, la demanda ha disminuït lleugerament gràcies a la millora del poder adquisitiu de la ciutadania. "Els ajuts econòmics ocasionals han baixat una mica, és veritat que el poder adquisitiu de les persones també va augmentant", ha declarat la ministra que ha afegit: "Les necessitats bàsiques són menys, però igualment, nosaltres som preventius i procurem que durant tot el 2026 puguem fer front a qualsevol necessitat de la gent i estar al seu costat perquè això és el que hem de fer socialment".