LA PROBLEMÀTIC DE LES LLISTES D'ESPERA
Un metge menys i l’alta demanda tensa la rehabilitació de l’hospital
La cerca d’un facultatiu està oberta des de l’estiu, però encara no s’ha pogut cobrir
Les llistes d’espera són un fenomen que està afectant múltiples especialitats mèdiques i els pacients que les necessiten. Una problemàtica combinació d’un dèficit de professionals, un augment de la població i una major necessitat de recursos d’atenció per factors com l’envelliment o la complexitat de les malalties. El servei de rehabilitació de l’hospital és una de les àrees que pateix aquesta sobresaturació; és el recurs assistencial on es deriven els pacients amb patologies i lesions més greus que afecten la mobilitat i autonomia, des de malalties que afecten el sistema neurològic com l’esclerosi múltiple a seqüeles d’un ictus. La cap del servei, la doctora Mercè Avellanet, atribueix la llista d’espera per concertar una visita amb els metges de l’àrea (són quatre) a una combinació de factors dels quals sobresurten dos: una plaça de facultatiu vacant pendent de cobrir i un increment notable de la demanda assistencial respecte a l’any passat.
571 visites més respecte al mateix període de l'any passat
Hi ha una candidatura oberta des del mes de juny que cerca un metge especialista en rehabilitació perquè l’equip es completi amb cinc doctors. “Tot i els esforços realitzats fins ara, encara no s’ha pogut cobrir”, apunta Avellanet, i en conseqüència “aquesta situació ha reduït temporalment la capacitat assistencial disponible”. Succeeix quan, a més, el servei especialitzat té una major demanda a atendre, no només de visites, també per l’ocupació en altres unitats del SAAS. “S’han augmentat les hores dedicades a la Unitat del Dolor i a la Unitat de Desenvolupament Infantil, ambdues amb una demanda creixent d’atenció especialitzada”, justifica.
Respecte a l’atenció pròpiament del servei, la doctora responsable indica que “ha augmentat de manera significativa respecte al mateix període de l’any anterior”. Les dades facilitades indiquen que les interconsultes hospitalàries s’han incrementat un 25%, mentre que les visites ambulatòries ho han fet un 6,54%, que implica en números absoluts 541 més. Una demanda a l’alça que també ha impactat en les altres especialitats sanitàries adscrites al servei, la fisioteràpia, la logopèdia o la teràpia ocupacional.
Actualment hi ha quatre especialistes que atenen els pacients del servei
La ja exconsellera socialdemòcrata Judith Casal explicava en l’entrevista a Diari TV concedida a final del mes passat la retirada de l’activitat política per raons de salut i com s’havia trobat amb aquesta llista d’espera després d’haver hagut d’anul·lar per un fet sobrevingut la visita amb l’especialista de rehabilitació que tenia programada. La data inicial era al setembre i li recol·locaven la cita tres mesos després. La cap del servei admet que “els casos d’anul·lacions dels mateixos pacients, en què cal reprogramar visites anul·lades, tampoc contribueix a una gestió àgil de la llista d’espera, ja que comporten una reorganització addicional de l’agenda i dels recursos disponibles”. I exposa les dificultats de gestió d’una agenda que té visites programades, però que ha de tenir la capacitat de forçar buits per atendre pacients urgents o preferents. I és una casuística molt habitual, apunta la responsable: “De l’activitat assistencial facultativa del servei, més d’un 65% són cites forçades sobre l’agenda prevista”.
A l’augment de visites se suma la dedicació a unitats com la del dolor
Mes dades
Les darreres memòries d’activitat del SAAS constaten l’augment de l’activitat que ha experimentat l’àrea especialitzada els darrers anys. Els reculls faciliten xifres de “sessions” i el de l’any passat indica que se’n van dur a terme 23.456 a l’hospital i 2.554 més al centre sanitari del Pas de la Casa. En el del període anterior, el 2023, és dona una única dada, i és la de 20.407 sessions. Precisament en la del 2023 es recollia el reimpuls de la Unitat de Tractament del Dolor Crònic, que també implica els metges de medicina física i rehabilitació en una assistència multidisciplinària amb anestèsia i reanimació, psiquiatria i psicologia, servei de diagnòstic per la imatge, reumatologia i medicina interna, cirurgia ortopèdica i traumatologia i infermeria. Ja més enrere, el 2022, les sessions van superar de poc les 17.000. Només entre el 2023 i el 2024 es dibuixa un augment al tomb del 20% si se sumen les de l’hospital i el Pas de l’any passat, que no apareixen desglossades en les memòries anteriors. El SAAS també ha obert recentment un edicte per cobrir dues places de logopeda i reforçar el servei. Es va publicar el passat 1 d’octubre i es donaven quinze dies naturals als aspirants per formalitzar la candidatura.