Medi Ambient
Només 131 edificis amb qualificació energètica tenen la màxima etiqueta (‘A’)
La majoria dels immobles registrats se situen en les categories ‘C’ i ‘D’
Un total de 6.826 edificacions del país disposen d’una qualificació d’eficiència energètica, segons les dades de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic actualitzades al 23 de maig. La major part dels immobles es concentren a les categories ‘C’ (1.912) i ‘D’ (1.880), que corresponen a un nivell d’eficiència mitjà, en una escala que va de la ‘A’ (més eficient) fins a la ‘G’ (menys eficient). El sistema de qualificació energètica permet classificar el rendiment energètic dels edificis o unitats immobiliàries i informar del seu cost anual aproximat en energia. Dins del conjunt d’edificacions registrades, només 131 han obtingut l’etiqueta ‘A’, mentre que 1.002 disposen d’una ‘B’, 843 d’una ‘E’, 470 d’una ‘F’ i 588 d’una ‘G’, a més de les esmentades categories ‘C’ i ‘D’.
Si es tenen en compte les emissions de gasos d'efecte hivernacle, tenim que fins a 1.441 edificacions tenen el segell 'C' i 1.352 una de 'D'. En el cas de l’'E' el volum total és de 1.252 i altres 807 edificis en tenen una de 'B'. Finalment, 724 tenen una qualificació 'F' i 370 'A'.
Pel que fa a l’evolució de la demanda mitjana d’energia final, les dades mostren que el 2025 és, en l’històric des del 2020, l’any en què és més baixa, de moment 155,7. Quant a l’evolució del nombre de qualificacions energètiques acumulades, tenim que la xifra no ha parat de créixer des del 2020, quan el total era de 107, ja l’any següent es van superar les 1.500 (1.531) i el 2022 es va fer el salt per sobre de les 3.000 (3.275). Les 6.000 es van assolir al llarg de l’any passat, que va tancar amb un total de 6.243 fins a arribar a les 6.826 d’aquest any.
En el cas d’una compravenda (o transmissió onerosa), la propietat ha de mostrar la qualificació energètica als possibles adquirents i entregar-la en el moment de formalitzar la compravenda. I en el cas de l’arrendament d’un habitatge, a partir de l’1 de gener del 2023 la propietat també ha d’informar de la qualificació energètica als possibles arrendataris.