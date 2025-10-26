REPORTATGE
La mentida de Hollywood
El buhurtés un esport de contacte inspirat en les batalles de l’edat mitjana i que intenta representar-les de manera fidel a la realitat.
Hollywood ens ha venut les lluites medievals com un constant intercanvi de cops elegants més semblants a un ball clàssic que a un moment en què els cavallers es jugaven la vida. “Si Hollywood fes els combats com de veritat eren, ningú els miraria”. Amb aquesta contundència van explicar Sergio Pérez i Natàlia Bandach, fundadors del club Draconis d’Andorra, la realitat d’aquest esport i la història que hi ha al darrere. “El buhurt no és un espectacle, tot i que avui hàgim fet una exhibició perquè la gent ho conegui”, van explicar després de fer una demostració. Els dos fundadors, experts en arts marcials i també parella, el defineixen com “un esport de contacte complet, amb tres modalitats de competició: els duels, el profight i la melee.” Els duels són la versió més tècnica –“una mena d’esgrima medieval”– on només puntuen els cops d’arma. El profight recorda un combat d’arts marcials mixtes (MMA), amb cops i caigudes. I la melee és la categoria reina: batalles d’equip, de cinc contra cinc o fins i tot de dotze contra dotze, on l’objectiu és fer caure l’adversari. Abans, “quan un cavaller queia, era pràcticament derrotat. Nosaltres entrenem això, però sense fer-nos mal. És la manera de practicar la guerra sense lesions.” L’entrenament dels lluitadors combina força, resistència i tècnica. “Hi ha dues parts: una sense armadura, per treballar la tècnica pura, i una amb armadura, que és molt més exigent”, va explicar Pérez. “Posar-se una armadura pot trigar entre 20 i 40 minuts. Només això ja és un escalfament, però el pes total pot arribar als 35 o 40 quilos,.” Tot i l’impacte visual –espases, escuts i armadures–, el buhurt és un esport protegit. “Les nostres armadures són molt més segures que les originals. Estan fetes amb acers moderns”, explica Pérez. “Pot semblar dur, però la taxa de lesions és més baixa que la del futbol. Quan ens donen un cop al casc, no sentim res.”
“La taxa de lesions és més baixa que al futbol. Quan ens donen un cop al cap no sentim res”
“El buhurt manté l’esperit cavalleresc: l’honor, el respecte i el companyerisme. En una melee no només lluites tu; has de vigilar que els teus companys no caiguin. És una batalla d’equip, i això el fa molt especial.”