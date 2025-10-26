Medi Ambient
Lleugera nevada als cims més alts del país per les febles precipitacions de la nit
Les pluges nocturnes registrades han deixat fins a 2,2 mm a Ransol
Els cims d’Andorra s’han despertat lleugerament nevats aquest matí com a resultat de les febles precipitacions registrades durant la nit de dissabte a diumenge. Els registres han estat minsos, amb un màxim de 2,2 mil·límetres recollits a Ransol. Les previsions ja recollien un augment dels núvols amb precipitacions entre el vespre i la matinada, i una cota de neu que baixaria fins als 2.100 metres. La nuvolositat es dissiparà al llarg del matí d'avui, segons el Servei Meteorològic.