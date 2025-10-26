ASSEMBLEA NACIONAL
L’exdiputat Stéphane Vojetta demanda l’Estat francès davant la justícia europea
L’exelecte per Andorra considera que la seva destitució li ha vulnerat els drets fonamentals
Stéphane Vojetta, que va exercir com a diputat per Andorra, Espanya, Portugal i Mònaco a l’Assemblea Nacional francesa, ha presentat una demanda contra l’Estat francès davant el Tribunal Europeu dels Drets Humans. L’exparlamentari, destituït el juliol passat per una irregularitat en la gestió dels seus comptes de campanya, considera que s’han vulnerat els seus drets fonamentals i reclama una revisió del cas a escala internacional.
La demanda s’ha presentat davant del tribunal europeu dels drets humans
El passat 11 de juliol, el Consell Constitucional francès va invalidar el mandat de Vojetta després de constatar que havia sufragat despeses de campanya, principalment de transport, a través del seu compte bancari personal en lloc del compte oficial de campanya, tal com exigeix el codi electoral. A més, va ser declarat inelegible durant dotze mesos i exclòs de la repetició electoral per escollir el seu successor. El diputat sortint va denunciar llavors la “desproporció” de la sanció i, ara, porta la causa fins a Estrasburg.
Compte de campanya
En un comunicat, Vojetta atribueix l’origen de la irregularitat a un retard de cinc setmanes en l’obertura del seu compte de campanya, que atribueix a una entitat bancària francesa contra la qual, assegura, també emprendrà accions legals. “Malgrat l’evidència de la meva bona fe i l’absència de qualsevol intenció fraudulenta, el Consell Constitucional ha aplicat una sanció desmesurada, basada en una interpretació inadequada de la llei”, afirma.
Vojetta, que ja té substitut, va ser destituït el passat 11 de juliol
La seva demanda argumenta que se li ha vulnerat el dret a unes eleccions lliures, ja que va ser privat d’exercir el mandat atorgat pels seus electors. També denuncia una discriminació pel fet de ser candidat a l’estranger, atesa la dificultat per complir els terminis administratius en eleccions anticipades. Igualment, sosté que se li ha negat qualsevol via d’apel·lació, fet que vulneraria el dret a la tutela judicial efectiva i la llibertat d’expressió.
En declaracions a Equinox, Vojetta reconeix que el procés judicial serà llarg, però es mostra convençut que acabarà guanyant. Mentrestant, fa dues setmanes es va confirmar la victòria de la seva exsuplent, Nathalie Coggia, que s’ha convertit oficialment en la nova diputada per Andorra i la resta de la circumscripció. El seu triomf reforça la continuïtat política dins del bàndol presidencial i manté la representació centrista en aquest territori exterior.