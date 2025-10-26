TRIBUNALS
L’associació de pisos turístics torna a la Batllia per salvar les llicències
Aportaran casos reals en els quals han perdut el permís després de vendre l’immoble
L’Associació d’Empresaris d’Apartaments Turístics (AEAT) tornarà la setmana vinent als tribunals per intentar que els habitatges no perdin la llicència turística en cas de canvi de propietari. Aquesta acció ja es va intentar anteriorment, arribant fins al Tribunal Constitucional, que finalment va desestimar la demanda aquest estiu. Fins ara l’argument dels tribunals era que els recurrents no aportaven cap acte administratiu que efectivament la venda de l’immoble havia suposat la pèrdua de la llicència. Únicament apel·laven a l’efecte hipotètic de la Llei del 2022 que suposava la suspensió de noves autoritzacions d’activitat. Ara, però, l’AEAT tornarà a presentar el cas als tribunals amb més d’una cinquantena d’exemples concrets i amb la mirada posada novament en el Constitucional, on confien que aquesta vegada la seva reclamació pugui ser escoltada amb més atenció.
“Ara pensem que tenim arguments sòlids, aquesta vegada portem casos reals”
El president de l’Associació, Àlex Ruiz, va explicar que s’ha fet una enquesta entre tots els associats per decidir si calia reprendre la via judicial, i el resultat ha estat unànime: el 100% dels socis hi han estat d’acord. “Ara pensem que tenim arguments sòlids. La primera vegada no ens van poder donar una sentència perquè deien que només presentàvem supòsits, però aquesta vegada portem casos reals”, va exposar Ruiz, que va dir que és a l’última instància on creuen que se’ls pot escoltar més i acabar donant la raó.
El que defensen els propietaris de pisos turístics és que la llicència no es perdi quan un habitatge és venut. “El Govern de Toni Martí ens va assegurar que la llicència havia d’anar vinculada a la vivenda, no al propietari, i això és el que reclamem”, va recordar el president de l’AEAT, que és afectat directe. “A mi mateix m’ha passat amb dos blocs de 25 pisos cadascun”, va afegir. Ruiz va afirmar que “creiem que els arguments són prou sòlids, ja que el nostre advocat ens ha indicat que hi ha molta jurisprudència al respecte i que només amb un exemple ja tindríem cas”. En cas que totes les instàncies desestimin la demanda, admet que no hi haurà més recorregut possible. “Si ens surt bé, perfecte; i si no, ja no intentarem res més en aquesta línia”, va concloure.